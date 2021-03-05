В ЦБ прокомментировали ситуацию с частными инвестициями в России

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Первый зампред Центробанка Сергей Швецов прокомментировал ситуацию с частными инвестициями в России.
В ЦБ прокомментировали ситуацию с частными инвестициями в России
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«В последний год пришли те граждане, которые располагают не очень большим капиталом и не имеют опыта работы на фондовом рынке. Есть такая поговорка: не зная броду, не суйся в воду. Без знаний на рынок инвестиций ходить не надо. И да, сначала будут потери», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, самый важный момент — нельзя инвестировать последние деньги.

Как считает Швецов, сначала следует накопить подушку безопасности, которая должна составлять от девяти месяцев до двух лет своего уровня потребления.

«Если получилось накопить больше, то уже с излишками стоит идти на рынок. Но лишь после получения базовых знаний. Если вы идёте инвестировать, отдав всё, что у вас есть, то это слишком дорогой опыт, этого делать ни в коем случае нельзя», — пояснил эксперт.

Он добавил, что сначала должны быть небольшие суммы, которые не жалко потерять. Также следует параллельно получать знания, заключил Швецов.

Ранее экономист Евгений Коган в беседе с Nation News рассказал, как инвестировать в паевые фонды.

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