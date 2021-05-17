Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив
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Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».