Температура воздуха в Москве превысила +30 °С

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В Москве 17 мая температура воздуха превысила +30 °С впервые в текущем году.
Температура воздуха в Москве превысила +30 °С
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«В Москве впервые в сезоне наступила 30-градусная жара. Воздух прогрелся до +30,3 °С к 16:00 на базовой станции ВДНХ», — приводит РИА Новости слова ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Ранее специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве 18 мая. По её словам, температура воздуха в столице может достичь +31 °С.

Синоптик добавила, что «+33 °С будет, скорее всего, на востоке Подмосковья».

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