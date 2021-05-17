Синоптик сообщила о +31 °С в Москве 18 мая

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Специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве 18 мая.
Синоптик сообщила о +31 °С в Москве 18 мая
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«В Москве на завтра прогнозируется 29—31 °С, в Подмосковье — 28—33 °С», — цитирует РИА Новости Макарову.

Она отметила, что «для Москвы 30 °С и выше считается жарой».

Синоптик добавила, что «33 °С будет, скорее всего, на востоке Подмосковья».

Ранее, как сообщало URA.RU, экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Челябинской области. В нём говорится, что аномальная жара, установившаяся в регионе, во второй половине дня усилится — в отдельных районах температура поднимется до +36 °С.

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