Синоптик сообщила о +31 °С в Москве 18 мая

Специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве 18 мая.

«В Москве на завтра прогнозируется 29—31 °С, в Подмосковье — 28—33 °С», — цитирует РИА Новости Макарову.

Она отметила, что «для Москвы 30 °С и выше считается жарой».

Синоптик добавила, что «33 °С будет, скорее всего, на востоке Подмосковья».

Ранее, как сообщало URA.RU, экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Челябинской области. В нём говорится, что аномальная жара, установившаяся в регионе, во второй половине дня усилится — в отдельных районах температура поднимется до +36 °С.