В Севастополе оценили ситуацию с коронавирусом

В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 25 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Двое человек выписаны. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Севастополе заболели 14 457 человек. Выздоровели — 13 383.

За сутки скончался один пациент. За всё время пандемии в городе зафиксировали 660 летальных исходов.

По данным правительства города, прививку от коронавируса сделали 57 005 человек. Из них 43 005 получили второй компонент вакцины.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.