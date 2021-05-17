Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может поднять в ПАСЕ вопрос регулирования в интернете.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Как отметил Володин, интернет — это «не частная лавочка», поэтому крупные IT-компании не могут навязать другим собственные правила.

«Постараемся вынести этот вопрос на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, предложим рассмотреть в ПАСЕ, поднимем его в рамках международных встреч», — цитирует спикера Госдумы «Парламентская газета».

По словам Володина, интернет открыл массу новых возможностей для развития и вместе с тем лазейки для злоупотреблений.

«Государства оценивают степень возникающих угроз, исходя из своих интересов и текущей ситуации. Руководствуясь сложившимися в обществе правилами, ценностями, моралью. Опираясь на саморегулирование — оперативный и действенный способ избежать регулирования законодательного», — заявил спикер Госдумы.

Он также подчеркнул, что в информационном обществе появление угроз опережает создание мер защиты от них.

Ранее Володин заявил о необходимости обсуждать вопрос анонимности в сети.