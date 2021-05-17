Два дела возбудили по факту нападения на трёх человек в Екатеринбурге

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, задержанного за нападение с ножом в Екатеринбурге, в результате которого погибли три человека. Об этом рассказали в региональном главке СК России.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»)», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

17 мая сообщалось, что три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. По данным СК, речь идёт о бытовом конфликте, который произошёл на почве распития спиртного.