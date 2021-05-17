Полиция задержала напавшего с ножом на людей в Екатеринбурге

Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать злоумышленника, тот попытался на них напасть.

«В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооружённого гражданина не охладил, после чего был произведён ещё один выстрел в направлении агрессивного мужчины», — цитирует Горелых ТАСС.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. По данным СК, речь идёт о бытовом конфликте, который произошёл на почве распития спиртного.