Полиция задержала напавшего с ножом на людей в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на людей в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Полиция задержала напавшего с ножом на людей в Екатеринбурге
  • Reuters

По его словам, когда прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предприняли попытку задержать злоумышленника, тот попытался на них напасть.

«В результате стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие. Предупредительный выстрел в воздух пыл вооружённого гражданина не охладил, после чего был произведён ещё один выстрел в направлении агрессивного мужчины», — цитирует Горелых ТАСС.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в Екатеринбурге. По данным СК, речь идёт о бытовом конфликте, который произошёл на почве распития спиртного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить