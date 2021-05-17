В Петербурге следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса

Офицеры Северо-Западного следственного управления на транспорте в Санкт-Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Следственном комитете.

Об этом информирует ФАН.

Более 0,5 млн человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге, сообщили в Смольном.

Всего 134 прививочных пункта действует на территории города. Пройти процедуру можно в поликлиниках и садоводствах Ленобласти. Также в регионе работают выездные бригады.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.