В Петербурге следователи СК на транспорте прошли вакцинацию от коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует ФАН.
Более 0,5 млн человек уже прошли вакцинацию от коронавируса в Санкт-Петербурге, сообщили в Смольном.
Всего 134 прививочных пункта действует на территории города. Пройти процедуру можно в поликлиниках и садоводствах Ленобласти. Также в регионе работают выездные бригады.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.