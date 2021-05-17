Экипаж корабля ЧФ «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне

Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне в Севастополе.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Там отметили, что экипаж сторожевого корабля отработал ведение противовоздушной обороны с обнаружением, сопровождением и уничтожением условных целей на безопасной дистанции.

Плановая тренировка прошла в пункте базирования соединения надводных кораблей в Севастополе. Тренировка проведена успешно.

Как ранее сообщало РИА Новости Крым, крейсер черноморского флота «Москва» провёл стрельбы новейшей крылатой ракетой «Вулкан».