Экипаж корабля ЧФ «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне

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Экипаж сторожевого корабля Черноморского флота «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне в Севастополе.
Экипаж корабля ЧФ «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне
  • © РИА Новости / Сергей Петросян

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Там отметили, что экипаж сторожевого корабля отработал ведение противовоздушной обороны с обнаружением, сопровождением и уничтожением условных целей на безопасной дистанции.

Плановая тренировка прошла в пункте базирования соединения надводных кораблей в Севастополе. Тренировка проведена успешно.

Как ранее сообщало РИА Новости Крым, крейсер черноморского флота «Москва» провёл стрельбы новейшей крылатой ракетой «Вулкан».

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