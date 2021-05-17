Экипаж корабля ЧФ «Пытливый» провёл тренировку по противовоздушной обороне
- © РИА Новости / Сергей Петросян
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Там отметили, что экипаж сторожевого корабля отработал ведение противовоздушной обороны с обнаружением, сопровождением и уничтожением условных целей на безопасной дистанции.
Плановая тренировка прошла в пункте базирования соединения надводных кораблей в Севастополе. Тренировка проведена успешно.
Как ранее сообщало РИА Новости Крым, крейсер черноморского флота «Москва» провёл стрельбы новейшей крылатой ракетой «Вулкан».