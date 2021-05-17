Путин одобрил создание объединённой системы ПВО с Таджикистаном

Российский президент Владимир Путин одобрил создание объединённой системы противовоздушной обороны с Таджикистаном и поручил подписать соглашение об этом после переговоров с таджикской стороной.

Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства России... о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны России и Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Путин поручил Минобороны при участии МИД провести переговоры с Таджикистаном и по достижении договорённости подписать указанное соглашение от имени России, а также вносить в одобренный кабмином проект «изменения, не имеющие принципиального характера».

В конце апреля российский министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с таджикским коллегой Шерали Мирзо сообщил, что Россия и Таджикистан создают объединённую систему ПВО.