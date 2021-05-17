Кабмин установил День фармацевтического работника

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Правительство России установило 19 мая профессиональный праздник — День фармацевтического работника.
Кабмин установил День фармацевтического работника
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Соответствующее постановление российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая», — говорится в тексте.

Ранее, как сообщал Nation News, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

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