Кабмин установил День фармацевтического работника

Правительство России установило 19 мая профессиональный праздник — День фармацевтического работника.

Соответствующее постановление российского премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника — и отмечать его 19 мая», — говорится в тексте.

Ранее, как сообщал Nation News, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.