В Росавтодоре оценили комплекс мер по улучшению транспортной доступности Крыма

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Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил, что на данный момент ведутся работы над улучшением транспортной доступности Крыма.
В Росавтодоре оценили комплекс мер по улучшению транспортной доступности Крыма
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Открытие автомобильного движения по мосту — лишь начало развития транспортной инфраструктуры в регионе. Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растёт, особенно в летний период. Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А290 Новороссийск — Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи», — цитирует Новикова ФКУ Упрдор «Тамань».

Как сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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