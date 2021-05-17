В Росавтодоре оценили комплекс мер по улучшению транспортной доступности Крыма

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков заявил, что на данный момент ведутся работы над улучшением транспортной доступности Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Открытие автомобильного движения по мосту — лишь начало развития транспортной инфраструктуры в регионе. Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растёт, особенно в летний период. Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и А290 Новороссийск — Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи», — цитирует Новикова ФКУ Упрдор «Тамань».

Как сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».