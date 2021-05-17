Мишустин сообщил об утверждении программы по вовлечению в оборот сельских земель

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил об утверждении новой госпрограммы по вовлечению в оборот сельских земель.

«По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопросы эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс», — сообщил Мишустин.

Он добавил, что недавно эта тема обсуждалась с депутатами и сенаторами.

В начале апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте объёма российского аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» это заявление.