Мишустин сообщил об утверждении программы по вовлечению в оборот сельских земель
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«По поручению президента правительство утвердило новую госпрограмму, в рамках которой решим вопросы эффективного вовлечения в оборот земель для сельского хозяйства, а также будем развивать мелиоративный комплекс», — сообщил Мишустин.
Он добавил, что недавно эта тема обсуждалась с депутатами и сенаторами.
В начале апреля глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте объёма российского аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.
Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» это заявление.