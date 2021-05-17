На Ставрополье более 223 тысяч жителей сделали прививку от COVID-19

В Ставропольском крае более 223 тыс. жителей провакцинировались от коронавируса, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом пишет pobeda26.ru.

«Для защиты от инфекции продолжается вакцинация, охват которой уже превысил 223 тыс. человек», — уточнил Владимиров.

За минувшие сутки выявлено ещё 70 новых случаев инфекции. Выздоровели 30 человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.