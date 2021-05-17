На Ставрополье более 223 тысяч жителей сделали прививку от COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет pobeda26.ru.
«Для защиты от инфекции продолжается вакцинация, охват которой уже превысил 223 тыс. человек», — уточнил Владимиров.
За минувшие сутки выявлено ещё 70 новых случаев инфекции. Выздоровели 30 человек.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.