В Удмуртии более 100 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса

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По данным на 17 мая, в Удмуртии 103 753 человека вакцинировались от COVID-19.
В Удмуртии более 100 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.

За минувшие сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса. В числе заболевших пять детей до 14 лет, 11 человек старше 65 лет.

2285 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 369 — в состоянии средней степени тяжести, 53 — в тяжёлом.

За сутки один человек скончался. За всё время насчитывается 432 летальных исхода.

Всего на 17 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 528 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 30 389 человек выздоровели.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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