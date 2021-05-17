В Удмуртии более 100 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на данные оперштаба республики.
За минувшие сутки выявлено 47 новых случаев коронавируса. В числе заболевших пять детей до 14 лет, 11 человек старше 65 лет.
2285 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 369 — в состоянии средней степени тяжести, 53 — в тяжёлом.
За сутки один человек скончался. За всё время насчитывается 432 летальных исхода.
Всего на 17 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 528 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 30 389 человек выздоровели.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.