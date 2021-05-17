В Красноярском крае произошла утечка топлива из резервуара нефтебазы

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В Красноярском крае из резервуара Дудинской нефтебазы произошла утечка дизельного топлива в объёме 20 л, воздействие на окружающую среду исключено, сообщили в компании «Норникель».
В Красноярском крае произошла утечка топлива из резервуара нефтебазы
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

«17 мая в 04:05 на Дудинской нефтебазе АО «Таймырская топливная компания» во время регулярного осмотра обнаружено незначительное нарушение герметичности резервуара №99, которое проявилось в виде незначительных протечек (около 20 л, которые были собраны в специально оборудованную ёмкость)», — приводит сообщение РИА Новости.

В компании добавили, что в целях минимизации рисков было принято решение перекачать топливо из резервуара в резервные свободные ёмкости.

Об инциденте уведомлены все надзорные и регулирующие органы, на объекте в постоянном режиме дежурит Газоспасательная служба России.

По данным Росприроднадзора, причиной утечки стала коррозия.

«Из-за коррозии произошёл пропуск дизтоплива по днищу. Сейчас осуществляется аварийная перекачка», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В марте в Саратовской области произошёл разлив топлива из нефтепровода на площади 700 кв. м.

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