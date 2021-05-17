В Подмосковье обновили онлайн-карту по борьбе с борщевиком

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Онлайн-карту, на которой отображены планы по борьбе с борщевиком, обновили в Московской области. Все поражённые участки можно увидеть на портале областного Минсельхозпрода.
В Подмосковье обновили онлайн-карту по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

На карте можно узнать о местах с борщевиком, форме собственности и категории земель, а также о датах обработки территорий.

«Адреса произрастания борщевика в регионе унифицированы и нанесены на онлайн-карту, которая размещена на геопортале», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Ранее партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила о штрафах за наличие борщевика на участке в Московской области.

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