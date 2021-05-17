СК расследует 58 дел по связанным с коронавирусом преступлениям

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Новый отдел Следственного комитета расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
СК расследует 58 дел по связанным с коронавирусом преступлениям
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«Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. Он постепенно набирает обороты. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Бастрыкин на Международном молодёжном юридическом форуме, необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии и о том, каким образом оно может внести свой вклад в борьбу с этим «мировым злом».

В августе 2020 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря об уровне преступности в период пандемии, отмечал, что «на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм».

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