СК расследует 58 дел по связанным с коронавирусом преступлениям

Новый отдел Следственного комитета расследует почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. Он постепенно набирает обороты. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Бастрыкин на Международном молодёжном юридическом форуме, необходимо задуматься о роли права в условиях пандемии и о том, каким образом оно может внести свой вклад в борьбу с этим «мировым злом».

В августе 2020 года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря об уровне преступности в период пандемии, отмечал, что «на фоне непростой социально-экономической обстановки значительную опасность стал представлять сетевой экстремизм».