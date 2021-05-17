В Новой Москве выявили партию заражённых томатов из Туркменистана

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Томатную моль в партии помидоров из Туркменистана выявили в ТиНАО.
В Новой Москве выявили партию заражённых томатов из Туркменистана
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям.

«Был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, а именно южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Povolny))», — заявили в Россельхознадзоре.

Партия общим весом 18 т возвращена грузоотправителю.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кирове уничтожили партию контрафактных яблок.

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