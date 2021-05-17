В парках Москвы открылись лодочные станции

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В шести парках Москвы начали работать лодочные станции.
В парках Москвы открылись лодочные станции
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Всего в столичных парках в этом году будут работать семь лодочных станций.

«Пока пункты проката открылись в шести парках: в Измайловском парке, в усадьбе «Воронцово», музее-заповеднике «Царицыно», Лианозовском парке, музее-усадьбе «Кусково» и парке «Кузьминки». До конца мая лодочная станция заработает также в «Парке Горького», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 апреля в Москве открылся сезон летней навигации.

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