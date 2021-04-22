Сезон летней навигации откроется в Москве 24 апреля

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Сезон летней навигации откроется в Москве в субботу, 24 апреля. На Москве-реке запланирован традиционный парад судов.
Сезон летней навигации откроется в Москве 24 апреля
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

В новом сезоне ожидается запуск кругового маршрута от причала Парка Горького с разворотом у «Зарядья» без промежуточных остановок. Продолжительность прогулки составит 50 минут.

Также предлагается маршрут с остановками на пяти причалах в центре столицы. Доступны аудиогиды на шести языках. Рейсы начинаются каждые полчаса.

«Открытие пассажирской навигации олицетворяет собой начало летнего туристического сезона в Москве. Речные прогулки пользуются особой популярностью среди жителей и гостей столицы», — заявила зампред комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая.

По её словам, одна из главных новаций сезона — экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off, передаёт сайт «Москва 24».

«Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде», — пояснила Шаршавицкая.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли речную навигацию. Это сделано на 11 дней раньше, чем обычно, благодаря стабильно тёплой и солнечной погоде.

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