Сезон летней навигации откроется в Москве 24 апреля
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Об этом сообщает портал мэра и правительства.
В новом сезоне ожидается запуск кругового маршрута от причала Парка Горького с разворотом у «Зарядья» без промежуточных остановок. Продолжительность прогулки составит 50 минут.
Также предлагается маршрут с остановками на пяти причалах в центре столицы. Доступны аудиогиды на шести языках. Рейсы начинаются каждые полчаса.
«Открытие пассажирской навигации олицетворяет собой начало летнего туристического сезона в Москве. Речные прогулки пользуются особой популярностью среди жителей и гостей столицы», — заявила зампред комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая.
По её словам, одна из главных новаций сезона — экскурсии по воде в формате Hop-On Hop-Off, передаёт сайт «Москва 24».
«Турист, покупая билет на 24 или 48 часов, получает возможность выходить на любых предусмотренных остановках, гулять по городу, после чего снова вернуться к прогулке по воде», — пояснила Шаршавицкая.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли речную навигацию. Это сделано на 11 дней раньше, чем обычно, благодаря стабильно тёплой и солнечной погоде.