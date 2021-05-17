В Москве построят 17 новых поликлиник

В 16 районах Москвы построят 17 современных и комфортных поликлиник, отвечающих новому столичному стандарту.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Строительство медицинских объектов остаётся одним из приоритетных направлений градостроительного развития. Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на строительство социальных объектов позволит нам выделить дополнительные средства для проектирования и строительства 17 поликлиник», — отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, все здания будут отвечать требованиям «Московский стандарт +».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».