«Известия»: банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финансовые организации.
Ожидается, что новая технология появится в 2022 году.
Как уточняется, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определённой суммы, отправить его другому человеку, а тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счёт.
Ранее сообщалось, что мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, якобы предлагая защиту от отключения от SWIFT.