«Известия»: банки запустят сервис для снятия денег с чужих карт

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Со следующего года ряд банков начнёт внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на финансовые организации.

Ожидается, что новая технология появится в 2022 году. 

Как уточняется, в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определённой суммы, отправить его другому человеку, а тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счёт.

Ранее сообщалось, что мошенники в России начали применять новую схему обмана владельцев банковских карт, якобы предлагая защиту от отключения от SWIFT.

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