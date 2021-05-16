В ДТП с фурой под Саратовом погибли четыре человека
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Отмечается, что ДТП произошло около 17:20 (16:20 мск) на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов.
«По предварительным данным, водитель-женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой фурой. В результате ДТП водитель, пассажир и два несовершеннолетних пассажира — мальчик 2011 года рождения и девочка 2014 года рождения — от полученных травм скончались на месте», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае пострадали десять человек.