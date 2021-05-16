Суд арестовал ещё одного участника банды Басаева

Суд арестовал ещё одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«При содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к вооружённому мятежу и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», — заявили в СК.

Отмечается, что по ходатайству следствия суд арестовал Куванаева. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года он, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана, в результате которого 33 человека погибли и 34 — пострадали.

В марте суд приговорил двух жителей Ставропольского края, признанных виновными в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, к 13 и 14 годам колонии.