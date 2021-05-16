Суд арестовал ещё одного участника банды Басаева

Короткая ссылка
Суд арестовал ещё одного участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году.
Суд арестовал ещё одного участника банды Басаева
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«При содействии сотрудников ФСБ и МВД России получены доказательства причастности жителя Ставропольского края Багаудина Куванаева к вооружённому мятежу и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», — заявили в СК.

Отмечается, что по ходатайству следствия суд арестовал Куванаева. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, в период с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года он, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, участвовал в нападении на Ботлихский район Дагестана, в результате которого 33 человека погибли и 34 — пострадали.

В марте суд приговорил двух жителей Ставропольского края, признанных виновными в нападении на военнослужащих в Дагестане в 1999 году, к 13 и 14 годам колонии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить