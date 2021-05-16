Зампостпреда России при ООН назвал вопрос Крыма закрытым

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT прокомментировал ситуацию с Крымом. По его словам, для России вопрос полуострова закрыт.

По его мнению, Украина «сделала всё, чтобы оттолкнуть крымчан».

Также он заявил, что Украина и страны Запада «не хотят слышать ничего, что идёт вразрез с идеологическими установками, которые они продвигают касательно Крыма».

«Мы совершенно ясно дали понять, что вопрос Крыма закрыт. Жители полуострова сделали свой выбор при определённых обстоятельствах, созданных Украиной. О сделанном выборе они не сожалеют, и любой, кто решится приехать в Крым, — а это не проблема, это не закрытый регион — сможет выяснить, какая обстановка сложилась там на самом деле», — сказал Полянский.

Также дипломат заявил, что те, «у кого есть вопросы и сомнения», смогут приехать в Крым и сделать собственные выводы.

«Но как раз такого варианта сильно опасаются многие наши западные коллеги», — отметил он.

Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что представителям республики не дали выступить на совещании о демократическом законотворчестве, организованном шведским председательством в ОБСЕ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.