Спецназ ВДВ России выполнил десантирование с высоты 6 км

Спецназ Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в рамках тренировки выполнил десантирование с высоты 6 км. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что 20 военных подразделений спецназа Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили десантирование парашютным способом из самолёта Ил-76МД с использованием кислородного оборудования.

По данным Минобороны, время свободного падения парашютистов составило чуть более полутора минут. При этом снижение на открытом куполе парашютной системы заняло около пяти минут.

Десантирование прошло без происшествий.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершились межвидовые совместные учения ВДВ и войск ЮВО.