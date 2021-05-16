Спецназ ВДВ России выполнил десантирование с высоты 6 км

Короткая ссылка
Спецназ Воздушно-десантных войск (ВДВ) России в рамках тренировки выполнил десантирование с высоты 6 км. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Спецназ ВДВ России выполнил десантирование с высоты 6 км
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Отмечается, что 20 военных подразделений спецназа Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани совершили десантирование парашютным способом из самолёта Ил-76МД с использованием кислородного оборудования.

По данным Минобороны, время свободного падения парашютистов составило чуть более полутора минут. При этом снижение на открытом куполе парашютной системы заняло около пяти минут.

Десантирование прошло без происшествий.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершились межвидовые совместные учения ВДВ и войск ЮВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить