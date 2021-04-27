В Крыму завершились межвидовые совместные учения ВДВ и войск ЮВО

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Подразделения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместных межвидовых учениях с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.
В Крыму завершились межвидовые совместные учения ВДВ и войск ЮВО
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На станции Симферополь завершилась погрузка эшелона с артиллерией Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Эшелон проследует по маршруту Симферополь — Керчь — Анапа, где личный состав произведёт разгрузку техники и поставит её в режим хранения.

Всего в передислокации подразделений воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолётов военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику ВДВ.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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