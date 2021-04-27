В Крыму завершились межвидовые совместные учения ВДВ и войск ЮВО
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На станции Симферополь завершилась погрузка эшелона с артиллерией Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Эшелон проследует по маршруту Симферополь — Керчь — Анапа, где личный состав произведёт разгрузку техники и поставит её в режим хранения.
Всего в передислокации подразделений воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолётов военно-транспортной авиации, которые доставят в пункты постоянной дислокации личный состав, боевую и специальную технику ВДВ.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.