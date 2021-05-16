В Совфеде рассказали о преимуществах единой платформы управления данными

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России до конца 2021 года запустят Единую информационную платформу национальной системы управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг,

По словам сенатора, суть заключается в том, чтобы «создаваемая общая информационная система давала возможность всем региональным структурам использовать свои информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью».

«Гражданин, получая те или иные услуги, льготы, живя в одном регионе, не испытывает никаких проблем по части получения такого рода услуг. Стоит ему перебраться в другое место либо что-то начать переоформлять в силу изменившихся условий, возникают проблемы с оформлением тех или иных вещей. Я уже не говорю, что к этому надо приписать всю гамму проблем, связанную с изменением у юридических лиц: смена вида бизнеса, смена юридического адреса и так далее. Всё это настолько громоздко... Для того чтобы происходил обмен данными в режиме цифровых возможностей, эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов», — пояснил Рязанский.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2021 года запустят Единую информационную платформу национальной системы управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг.

Предполагается, что запуск платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс оказания услуг, а также позволит постоянно контролировать достоверность и актуальность данных.