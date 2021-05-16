Кабмин утвердил положение о единой платформе управления данными

В России до конца 2021 года запустят Единую информационную платформу национальной системы управления данными, которая улучшит качество и доступность государственных и муниципальных услуг, сообщили в кабмине.

«Речь идёт о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», — говорится в пресс-релизе.

Предполагается, что запуск платформы ускорит обмен информацией между государственными структурами и процесс оказания услуг, а также позволит постоянно контролировать достоверность и актуальность данных.

В апреле сообщалось, что правительство России в 2021 году запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребёнка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Моё здоровье онлайн».

Сайт «Москва 24» передавал, что в мобильном приложении «Моя Москва» появился новый раздел «История платежей».