Опрос показал, сколько россиян согласны привиться от COVID-19 ради поездки за рубеж

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Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавирусной инфекции, если это будет необходимо для выезда за границу, сообщают результаты исследования сервиса SuperJob.

«20% не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае», — приводит результаты исследования РИА Новости.

42% респондентов не желают вакцинироваться ни при каких условиях, 20% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, не делавших прививку от коронавируса.

Ранее SuperJob провёл опрос с целью узнать, сколько денег нужно россиянам ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми

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