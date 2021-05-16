Опрос показал, сколько россиян согласны привиться от COVID-19 ради поездки за рубеж
«20% не привитых от коронавируса граждан утверждают, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж, 18% планируют сделать прививку в любом случае», — приводит результаты исследования РИА Новости.
42% респондентов не желают вакцинироваться ни при каких условиях, 20% затруднились с ответом.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, не делавших прививку от коронавируса.
Ранее SuperJob провёл опрос с целью узнать, сколько денег нужно россиянам ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми.