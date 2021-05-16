Бывший сотрудник МВД назвал фразы, обличающие телефонных мошенников

Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов в интервью радио Sputnik назвал приёмы, которые помогут заставить телефонных мошенников раскрыть себя.

По словам Игнатова, вероятность того, что законопослушному гражданину позвонят из полиции для уточнения личных данных, крайне мала.

«Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор», — посоветовал он.

Он сказал, что в телефонном разговоре мошенники зачастую представляются участковыми, оперативниками и следователями.

В таком случае Игнатов порекомендовал попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.