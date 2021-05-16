В Подмосковье пройдут крупномасштабные учения МЧС России

В рамках международного салона «Комплексная безопасность-2021» в подмосковном Ногинске пройдут крупномасштабные демонстрационные учения спасателей МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Учение пройдёт с применением авиации, робототехники, перспективных пожарно-спасательных средств, демонстрацией возможностей современной техники и технологий спасения, ликвидации последствий ЧС», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

Отмечается, что учения будут проходить на земле, на воде и в небе.

Кроме того, будут продемонстрированы возможности легендарного самолёта-амфибии Бе-200, а также Ил-76.



12 мая в подмосковной Кубинке состоялось открытие XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021».