В Подмосковье пройдут крупномасштабные учения МЧС России
«Учение пройдёт с применением авиации, робототехники, перспективных пожарно-спасательных средств, демонстрацией возможностей современной техники и технологий спасения, ликвидации последствий ЧС», — цитирует агентство заявление пресс-службы.
Отмечается, что учения будут проходить на земле, на воде и в небе.
Кроме того, будут продемонстрированы возможности легендарного самолёта-амфибии Бе-200, а также Ил-76.
12 мая в подмосковной Кубинке состоялось открытие XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021».