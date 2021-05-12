В Кубинке открылся XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021»

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В городе Кубинке Московской области 12 мая состоялось открытие XIII Международного салона «Комплексная безопасность — 2021», мероприятие проходит в выставочном центре «Патриот», в нём принимают участие представители десятка стран.

Организаторами мероприятия являются МЧС России и МВД России.

Салон открыл глава МЧС Евгений Зиничев. Он отметил, что в проекте представлены современные достижения в области обеспечения безопасности.

«В рамках обширной деловой программы салона пройдут обсуждения наиболее актуальных и проблемных вопросов в сфере обеспечения безопасности населения и территорий. Это и совершенствование средств коллективной и индивидуальной защиты, и развитие автоматизированных систем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дальнейшее совершенствование техники и технологий спасения», — сказал Зиничев на церемонии открытия.

По словам министра, открытие площадки в экспоцентре «Патриот» позволило расширить перечень представленных образцов техники и оборудования.

После церемонии открытия министр осмотрел выставочную экспозицию салона, главный стенд МЧС России и стенд безопасности Арктического региона.

Также он посмотрел выступления по рукопашному бою и наградил победителей соревнования по пожарно-спасательному спорту — Кубка им. Максимчука.

В рамках деловой программы салона пройдёт более 75 конгрессных мероприятий, свыше 30 демонстрационных и порядка 15 спортивных. Также представлены специализированные тематические кластеры.

Например, в рамках интерактивного образовательно-просветительского кластера пройдут 40 презентационных мероприятий и 40 занятий с различными группами обучающихся.

Завершится салон 16 мая на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС России, где состоится международное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, а также представителей корпуса сил СНГ.

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