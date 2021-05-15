Володин рассказал о намерении противников России разрушить её основы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что современной России брошен вызов, направленный на разрушение её основ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в прошлом российскому народу уже приходилось сталкиваться с различными вызовами. В частности, история страны «могла оборваться в XIII веке или стать совершенно иной, одолей нас тевтонские рыцари или несметные полчища Орды».

Тогда с врагами удалось справиться благодаря мудрости и мужеству князя Александра Невского, который победил «одних — силой меча, других — дипломатической мудростью».

«Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время — другой противник. Не с мечом идёт, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьёт, чтобы разрушить основы, на чём стоим, во что веруем», — указал Володин.

Ранее Володин выразил мнение, что победы России в разных областях становятся причинами санкций, целью которых является сдерживание развития страны.