В Рязанской области произошёл пожар на свалке

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В МЧС Рязанской области заявили, что на свалке твёрдых бытовых отходов (ТБО) в районе Южной окружной дороги в Рязани произошёл пожар.
В Рязанской области произошёл пожар на свалке
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает ТАСС.

«В 10:38 поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе Южной окружной дороги в Рязани. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент проводятся тушение ТБО на площади около 500 кв. м и инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня», — говорится в заявлении.

На месте работают пять единиц пожарной техники МЧС России и десять единиц инженерной техники от администрации предприятия.

В России лесопожарные службы за сутки потушили 124 природных пожара на площади более 3 тыс. га.

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