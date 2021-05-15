В Рязанской области произошёл пожар на свалке
- © РИА Новости / Павел Лисицын
Об этом сообщает ТАСС.
«В 10:38 поступило сообщение о загорании на территории свалки ТБО в районе Южной окружной дороги в Рязани. К месту направлены пожарно-спасательные подразделения. В настоящий момент проводятся тушение ТБО на площади около 500 кв. м и инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня», — говорится в заявлении.
На месте работают пять единиц пожарной техники МЧС России и десять единиц инженерной техники от администрации предприятия.
В России лесопожарные службы за сутки потушили 124 природных пожара на площади более 3 тыс. га.