В России за сутки потушили 124 лесных пожаров

В России лесопожарные службы за сутки потушили 124 природных пожаров на площади более 3 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 14 мая, в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 3 101 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к полуночи 15 мая в России действовало 64 лесных пожара на площади более 64 тысяч га.

Максимальная площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области, там действовали 19 пожаров на площади 60 716 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области военные лётчики провели учения по тушению лесных пожаров.