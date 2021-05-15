В России за сутки потушили 124 лесных пожаров
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«За прошедшие сутки, 14 мая, в России ликвидировано 124 лесных пожара на площади 3 101 гектар», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи 15 мая в России действовало 64 лесных пожара на площади более 64 тысяч га.
Максимальная площадь пожаров была зафиксирована в Тюменской области, там действовали 19 пожаров на площади 60 716 гектаров.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области военные лётчики провели учения по тушению лесных пожаров.