В Москве за сутки выявили 3073 случая коронавируса

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В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 3073 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве за сутки выявили 3073 случая коронавируса
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает московский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

«Москва — 3073», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

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