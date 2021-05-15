В Москве за сутки выявили 3073 случая коронавируса

В Москве за прошедшие 24 часа зафиксировали 3073 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает московский оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

«Москва — 3073», — говорится в заявлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.