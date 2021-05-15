Липецкий губернатор прокомментировал нарушение ПДД сенатором Королёвым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что направит обращение в Совет Федерации о привлечении к ответственности по итогам проверки сенатора от региона Олега Королёва по факту нарушения правил дорожного движения.

«Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей России, их соблюдение — обязанность каждого гражданина, вне зависимости от занимаемой должности», — написал он в Instagram.

По словам главы Липецкой области, материалы полиции по факту нарушений правил Королёвым направлены в региональную прокуратуру и Генпрокуратуру России.

Как сообщила ТАСС представитель пресс-службы главка МВД по Липецкой области Марина Коробова, 13 мая в 19:30 мск в полицию Липецка поступило сообщение о том, что автомобиль Lexus якобы грубо нарушает правила дорожного движения, после чего сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя.

Источник сообщал, что за рулём автомобиля находился сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королёв, в его отношении составили административный протокол.

Сам Королёв рассказал, что 13 мая у него прихватило сердце и резко поднялось давление за рулём, после чего он выехал на обочину. При этом он подчеркнул, что аварий не совершал и был абсолютно трезв.