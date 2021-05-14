Липецкий сенатор Королёв ответил на сообщения о пьяном вождении

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Член Совета Федерации от Липецкой области, бывший глава региона Олег Королёв ответил на публикации в СМИ, что он якобы сел за руль пьяным.
Липецкий сенатор Королёв ответил на сообщения о пьяном вождении
  • Pixabay

По словам политика, 13 мая у него прихватило сердце и резко поднялось давление.

«Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю: «Ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой». Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лёг», — сказал он РБК.

Сенатор подчеркнул, что аварий он не совершал и был абсолютно трезвый. Он также добавил, что ему противопоказано выпивать в последние годы из-за мерцательной аритмии.

Ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлён внедорожник, хаотично движущийся между полосами. Человек, похожий на Королёва, показан спящим за рулём. По информации ряда СМИ, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Официальных комментариев МВД пока нет.

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