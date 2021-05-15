В Москве начались общественные обсуждения 111 градостроительных проектов

В Москве стартовали общественные обсуждения 111 градостроительных проектов. Речь идёт об объектах образования, спорта, инженерной и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

«Горожане смогут обсудить строительство общественно-деловых и жилых объектов, реконструкцию газовых и инженерных сетей, несколько проектов развития производственных зон и множество других, не менее важных проектов», — отметила председатель городского Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Подробнее узнать о проектах и внести предложения участники общественных обсуждений смогут на сайте проекта «Активный гражданин» с 12 по 25 мая.

Отмечается, что принять участие в общественных обсуждениях могут жители Москвы, проживающие и работающие в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, а также депутаты Московской городской думы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в столице.