Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в столице, он выразил мнение о перспективах и «подводных камнях» в данном вопросе.
Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве
  • РИА Новости

«Первое, что требуется, — это чтобы наши школьные дворы были в разумное время открыты для жителей. Понятно, что в первую очередь и для школьников, но тогда, когда нет школьников, они должны быть доступны в вечернее время, в выходные дни, в каникулы для всех жителей», — сказал Собянин.

Он напомнил, что при проектировании дворов нужно понимать, что они создаются не только для школьников, но и для проживающих вокруг людей, в том числе пожилых, которые «тоже занимаются на тренажёрах».

В феврале Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие три года будет построено около 100 новых школ и детских садов.

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