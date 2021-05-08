Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в Москве
- РИА Новости
«Первое, что требуется, — это чтобы наши школьные дворы были в разумное время открыты для жителей. Понятно, что в первую очередь и для школьников, но тогда, когда нет школьников, они должны быть доступны в вечернее время, в выходные дни, в каникулы для всех жителей», — сказал Собянин.
Он напомнил, что при проектировании дворов нужно понимать, что они создаются не только для школьников, но и для проживающих вокруг людей, в том числе пожилых, которые «тоже занимаются на тренажёрах».
В феврале Собянин рассказал, что в Москве в ближайшие три года будет построено около 100 новых школ и детских садов.