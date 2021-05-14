Заслуженный учитель России прокомментировал систему контроля на ЕГЭ

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Директор петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич прокомментировал систему контроля на ЕГЭ.
Заслуженный учитель России прокомментировал систему контроля на ЕГЭ
  • РИА Новости

«В этом году будет работать абсолютно такая же система контроля за старшеклассниками, что действует с 2014 года. Это полное оснащение камерами наблюдения, металлоискатели на входе, по два наблюдателя на аудиторию — всё как всегда», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, изменений самой процедуры не будет, если не считать санитарно-эпидемиологических нововведений.

Как считает эксперт, за последние годы старшеклассники стали более серьёзно относиться к экзаменам и даже не пытаются списывать.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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