Заслуженный учитель России прокомментировал систему контроля на ЕГЭ

Директор петербургского Президентского физико-математического лицея №239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич прокомментировал систему контроля на ЕГЭ.

«В этом году будет работать абсолютно такая же система контроля за старшеклассниками, что действует с 2014 года. Это полное оснащение камерами наблюдения, металлоискатели на входе, по два наблюдателя на аудиторию — всё как всегда», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, изменений самой процедуры не будет, если не считать санитарно-эпидемиологических нововведений.

Как считает эксперт, за последние годы старшеклассники стали более серьёзно относиться к экзаменам и даже не пытаются списывать.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.