Суд арестовал бывшего вице-губернатора Мордовии Меркушкина

Суд в Саранске заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Мордовии — министра целевых программ Алексея Меркушкина, который обвиняется в даче взятки.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Мордовии.

«Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки», — сказали агентству.

Ранее СК сообщил о задержании Меркушкина по подозрению в даче взятки.

По данным следствия, в 2015 году Меркушкин, являющийся фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с двумя другими людьми передали 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

Взятка была передана за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.