СК подтвердил задержание бывшего зампреда правительства Мордовии

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего заместителя председателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина по подозрению в даче взятки.

Соответствующее сообщение и видео опубликованы в официальном YouTube-канале СК России.

«По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы Российской Федерации сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия — министр целевых программ Алексей Меркушкин», — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, Меркушкина подозревают в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК России).

По данным следствия, в 2015 году Меркушкин, являющийся фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», совместно с председателем совета директоров банка и ещё одним акционером банка передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центробанка России.

В СК сообщили, что взятка была передана за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения могли привести к лишению лицензии.

Ранее о задержании Меркушкина сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.