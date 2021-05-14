Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России»
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
На трек «Наука», наставником которого является Фальков, подано уже 6000 заявок. Больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.
Как отметил министр, участие в конкурсе даёт возможность обменяться идеями, получить новые знания, навыки и умения.
«Без приоритетного внимания к науке невозможно развитие государства. Этим объясняется и интерес большого количества молодёжи к участию в треке «Наука» конкурса «Лидеры России», — сказал он.
Первые тесты начнутся с 20 мая, передаёт «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что организаторы конкурса «Лидеры России» приняли решение продлить регистрацию на трек «Информационные технологии» до 17 мая.