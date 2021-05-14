Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России». Регистрация продлится до 17 мая.

Об этом сообщают «Дни.ру».

На трек «Наука», наставником которого является Фальков, подано уже 6000 заявок. Больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.

Как отметил министр, участие в конкурсе даёт возможность обменяться идеями, получить новые знания, навыки и умения.

«Без приоритетного внимания к науке невозможно развитие государства. Этим объясняется и интерес большого количества молодёжи к участию в треке «Наука» конкурса «Лидеры России», — сказал он.

Первые тесты начнутся с 20 мая, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что организаторы конкурса «Лидеры России» приняли решение продлить регистрацию на трек «Информационные технологии» до 17 мая.