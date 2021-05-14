Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России»

Короткая ссылка
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России». Регистрация продлится до 17 мая.
Фальков призвал научных работников подавать заявки на конкурс «Лидеры России»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

На трек «Наука», наставником которого является Фальков, подано уже 6000 заявок. Больше всего — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.

Как отметил министр, участие в конкурсе даёт возможность обменяться идеями, получить новые знания, навыки и умения.

«Без приоритетного внимания к науке невозможно развитие государства. Этим объясняется и интерес большого количества молодёжи к участию в треке «Наука» конкурса «Лидеры России», — сказал он.

Первые тесты начнутся с 20 мая, передаёт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что организаторы конкурса «Лидеры России» приняли решение продлить регистрацию на трек «Информационные технологии» до 17 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить