Организаторы «Лидеров России» продлили регистрацию на трек «Информационные технологии»

Организаторы конкурса «Лидеры России» приняли решение продлить регистрацию на трек «Информационные технологии» до 17 мая.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Трек направлен на выявление лучших специалистов в области IT и привлечение их к реализации соответствующих проектов. Принять участие могут россияне младше 55 лет с опытом управления не менее двух лет.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.