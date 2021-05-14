Опрос: 75% россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров

Большинство россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров, говорится в совместном исследовании Центра развития перспективных технологий и агентства «Русопрос».

Об этом сообщает газета «Известия».

«75,8% россиян считают проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота актуальной и требующей решения со стороны государства. С точки зрения решения проблемы 75,1% жителей страны считают, что поможет маркировка», — отмечается в исследовании.

В список товаров, которые желательно маркировать в первую очередь, попали лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%).

Ранее генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс оценила ситуацию с контрафактом в премиальном сегменте.