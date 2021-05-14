Опрос: 75% россиян назвали актуальной проблему поддельных товаров
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия».
«75,8% россиян считают проблему поддельных товаров и нелегального товарооборота актуальной и требующей решения со стороны государства. С точки зрения решения проблемы 75,1% жителей страны считают, что поможет маркировка», — отмечается в исследовании.
В список товаров, которые желательно маркировать в первую очередь, попали лекарства (71,2%), алкоголь (60,3%) и продукты питания (55,2%).
Ранее генеральный директор консалтингового агентства Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс оценила ситуацию с контрафактом в премиальном сегменте.