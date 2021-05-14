Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем

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Военнослужащие зенитного ракетного соединения 4-й армии ВВС Южного военного округа выполнили задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем.
Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Во время занятий боевые дежурные расчёты комплексов «Панцирь-С» обнаружили и ликвидировали воздушные высокоскоростные цели условного противника.

«Уничтожение воздушных целей осуществлялось электронным способом», — добавили в пресс-службе.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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