Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Во время занятий боевые дежурные расчёты комплексов «Панцирь-С» обнаружили и ликвидировали воздушные высокоскоростные цели условного противника.
«Уничтожение воздушных целей осуществлялось электронным способом», — добавили в пресс-службе.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.